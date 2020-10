Caroline DHERBEY

Diplômée Sciences Po, issue de cabinets de conseil reconnus, et ayant un vécu de manager opérationnel, je conseille et accompagne les dirigeants de PME, ETI et grands comptes, et leurs équipes, dans la réalisation de leurs objectifs de croissance et de transformation.



Avec proximité et agilité j'insuffle à mes clients une énergie résolument orientée challenges, résultats et équipes, autour de 3 domaines d’expertise :



- Prise de décision et planification stratégique

- Conduite de projets de transformation

- Renforcement du leadership managérial et de la collaboration des équipes



Pourquoi ? Car je suis passionnée par le développement des entreprises et par les relations humaines, et je suis convaincue que développement, agilité et épanouissement sont liés !



Mes compétences :

Accompagnement du changement

AMOA

Refonte de processus

Gestion de projet

Animation d'équipes projet

Audit

Conseil en organisation

Optimisation des process

Diagnostic stratégique

Coaching

Business development