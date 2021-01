Caroline DUTHOO

Je suis assistante maternelle et j'aimerais reprendre une activité hors du domicile. Je suis organisé, souriante, dynamique, j’aime le contact avec les gens et surtout je suis très motivée. Je souhaite m’investir pleinement dans un emploi.



Consciente d’être sortie du circuit traditionnel depuis quelques années, je sais que si l’on m’en donne l’opportunité je saurai montrer toute ma motivation et ma détermination.



Mes différentes activités professionnelles m’ont donné l’occasion à chaque fois de faire valoir mes compétences et de prouver ma polyvalence et mon adaptabilité dans divers domaines, notamment dans le secrétariat et la tenue d’un standard.



Depuis quatre années, j’assiste à mes heures creuses mon mari dans la gestion administrative (comptable et sociale) de sa société, lors des payes, de la facturation et des relances clients.







Mes compétences :

dynamique

Organisée