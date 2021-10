Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Je me présente, Caroline Fauquier, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (Sciences Po Aix) et d'un Master of International Business à l’Université de Sydney.



Suite à ces deux formations pluridisciplinaires et exigeantes, mes atouts majeurs sont une grande polyvalence, une aptitude à délivrer rapidement un travail réfléchi et de qualité, ainsi que de très bonnes capacités analytiques, rédactionnelles et orales en Français comme en Anglais. De plus, ma culture générale et mes séjours dans le monde entier m’assurent une certaine ouverture d’esprit, une curiosité intellectuelle et une aptitude à m’investir rapidement et efficacement dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Prévention des risques

Crédit-bail

Analyse financière

Crédit immobilier

Stratégie commerciale

Banque de détail

Prospection

Management transversal