Caroline JEAN

Prescripteur - Responsable Grands Comptes



Depuis toujours dans la vente, j'ai construit puis développé une solide expérience dans la négociation commerciale auprès d'une clientèle très diversifiée : grands comptes, prescripteurs, installateurs, administrations publiques, industries, distributeurs, syndicats, fabricants et OEM.



Je me suis spécialisée dans le domaine de l'éclairage, la prescription, la vente de produits et de solutions techniques à valeur ajoutée.



*Consultante bénévole - Conseils et Expertises, bénévolat auprès d'entrepreneurs, d'associations locales et municipales



Mon expérience en tant qu'entrepreneur, ces 25 années dans la vente de produits et de solutions techniques dans le secteur du bâtiment m'ont permis d'acquérir un savoir faire et une connaissance du marché, des entreprises que j'ai souhaité mettre à profit.



- Conseils auprès des municipalités, intercommunalités : en efficacité énergétique en éclairage

- Aide à la réalisation de dossiers, d'articles pour des associations de défense de l'environnement

- Accompagnement à la création d'entreprise, étude de marché et de faisabilité

- Mise en relation recruteurs/candidats



Mes compétences :

Prescripteur

Grands Comptes

Eclairage

LED

Marché B to B

Entrepreneuriat