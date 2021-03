Caroline MACQUET

Bonjour !

Je suis dans le Monde du travail depuis mes 18ans.

Je suis une personne dite de "terrain",dynamique, souriante,à l'écoute.

Je me dévoue à chaque mission qui m'est donnée et mets tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés (organiser,manager,motiver,coacher les équipes,contrôler)

Ma passion pour ce métier évolue de jour en jour ! J'ai de l’énergie positive à revendre

Je suis volontaire pour apprendre et évoluer encore!



Mes compétences :

Fidélisation client

Management

Développement commercial

Merchandising