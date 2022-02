Caroline MOUREUILLE

Forte de 9 années d'expérience dans la fonction achat/chef produit, notamment dans le secteur de l'ameublement et décoration, je suis en recherche active de nouveaux challenges (en région parisienne).



Mes ambitions : épanouissement professionnel, responsabilités et autonomie, gestion de projet et d'équipe...



Mes compétences :

Achat

Marketing

Communication

Adobe Photoshop

Chef de produit

Management de projet

Management

Négociation