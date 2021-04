Caroline NOYER

Développeur web à l'oeuvre depuis 2006 !



Passionnée par cet environnement, j’ai enrichi au cours des divers projets que j'ai menés, mon expertise technique tout en élargissant mon éventail de connaissances. Enrichie par ses années d'expérience, j'ai acquis de solides compétences autour des technologies web, du développement jusqu'à l'intégration.



Rigoureuse et organisée, mon évolution dans les différentes équipes a développé ma capacité de communication ainsi que mon aptitude à analyser tant les besoins utilisateurs que les spécificités du domaine d'application. Dynamique, je m'investis et m'implique rapidement. Cet univers en constante évolution m'incite à découvrir et maîtriser régulièrement de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts.



Un contact régulier avec des graphistes, notamment dans l'équipe d'Allegorithmic, m’a aussi permis d’affiner ma sensibilité visuelle. Attirée par cet aspect de notre métier, j'attache de l'importance à travailler sur l'expérience utilisateur. Malgré ma formation plutôt technique, j'apprécie l'esthétique, aussi il m'arrive de réaliser carte de visite ou faire-part pour mon entourage.



Décidée et motivée par l’envie d’évoluer, je prends plaisir à relever de nouveaux challenges me permettant de m'épanouir et ainsi de transmettre et consolider mes compétences.



Mes compétences :

Unix/Linux

Illustrator

Zend framework

MySQL

PHP 5

Python

CSS 3

HTML 5

JQuery

Développement back-end

Développement front-end

Adaptabilité

Rigueur

Réactivité

Symfony

LXC

React.js

RabbitMQ