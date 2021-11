.



Dynamique et motivée, j'ai acquis tout au long de ma carrière professionnelle les qualités nécessaires au poste d’Assistante de Direction et/ou Commerciale: rigueur, autonomie, coordination, relationnel, adaptabilité, etc.

Ma volonté de réussir me permettre de mettre mon expérience et mes capacités au service de votre entreprise quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous évoluez.



Je vous invite à consulter mon profil pour plus d’informations.

Si celui-ci vous intéresse ou pensez qu’il peut intéresser l’une de vos connaissances, vous pouvez m'écrire.



Bien Cordialement,

Caroline PAYET



Mes compétences :

Commercial

Communication

Décoration

Evénementiel

Hôtellerie

Immobilier

Mode

Organisation

Relationnel

Service clientèle

Textiles

Tourisme

Voyage