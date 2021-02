Je suis Responsable des ressources humaines chez In Extenso Ouest Atlantique, un cabinet d'expertise comptable situé sur le 44 et le 85.



Ce qui me plait le + dans mon quotidien ? La proximité avec les équipes et l'accompagnement du Management !



Mon rôle, en tant que RH, c'est aussi de participer activement aux innovations et nouvelles pratiques qui transforment notre métier.



L'adresse à laquelle vous pouvez me contacter : caroline.pontais@inextenso.fr