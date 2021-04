Caroline RÉGURON

Admise pour la rentrée de septembre 2017 en alternance, je suis à la recherche d’un contrat d’apprentissage, à partir du 7 septembre pour une durée de 16 mois. Mon calendrier est effectué.



Actuellement, j’occupe un poste au sein d’une école maternelle en tant qu’animatrice. Je suis présente pour les interclasses, les temps d’activités périscolaires, les goûters et les centres de loisirs.



De plus, durant plusieurs années, j’ai effectué du babysitting (enfants âgés de 1an à 9ans), des aides aux devoirs et en 2015, j’ai aidé à la participation d’activités au sein d’une association en tant que bénévole.

Mon stage d’observation de collège s’est déroulé au sein d’une crèche pour le personnel hospitalier. En complément, j’ai des connaissances et des expériences dans le domaine paramédical et social, en effet depuis 3 ans je travaille durant les vacances d’été en tant qu’agent hospitalier au sein d’un hôpital et j’ai été étudiante 5 mois dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers.

Ces expériences ont été très enrichissantes et m'ont donné l’opportunité de confirmer l'ambition que j'ai de devenir auxiliaire de puériculture.



Mes compétences :

Microsoft Word

Gestion de portefeuille

Prospection de clients

Microsoft Access