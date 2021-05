La littérature classique ( francophone, germanophone et anglophone) me passionne.

Toutes les sciences humaines constituent pour moi un pôle d'intérêt majeur.

J'aime écrire, traduire, écouter, comprendre, conseiller.



Mes compétences :

Edition-Révision-Traduction nouvelles

Etudes de droit (niveau DEUG)

DESS + DEA de psychopathologie

CAPES d'allemand

Prüfung Wirtschaftsdeutsch. Dipl. alld éco et co