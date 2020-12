Cassandra CARPRIAUX

Bonjour à tous,



Je suis une jeune femme de 28 ans titulaire dun master de Chimie de lénergie et de lenvironnement.

Jai en ma possession 2 ans dexpériences professionnelles.

1 ans et demi en tant que technicienne de laboratoire chez EnerSys situé à Arras. Cest dernier sont spécialisés dans la batterie au plomb.

Cette expérience ma permis dacquérir de nombreuse compétences comme travailler en équipe et en toute sécurité.

Vérifier la conformité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis.

Établir et suivre un mode opératoire.

Mettre des appareils de mesure en service afin deffectuer de nouveaux contrôles ou encore réaliser des contrôles de métrologie sur différents appareils (thermomètre, chronométré, ampèremètre...)

Jai également effectuer une mission intérimaire en tant que technicienne de laboratoire chez le leader du gazon synthétique, Fieldturf situé à auchel.

Grâce à cette dernière jai appris à être totalement autonome, gérer la quantité de travail ...

Jai également eu loccasion de réaliser des tests afin de vérifier la conformité des produits finis.

Je suis à laise avec les logiciels bureautiques et prête à mettre mes compétences au service dun service qualité.