Catania VIRGINIE

Forte sensibilité produit – Sens pratique - Gestionnaire



Passionnée de Décoration, d’Ameublement et de développement produits, j’évolue depuis 8 ans dans l’univers de la Maison dont 5 en tant que Chef de Produits-Acheteur.



Compétences :

* Définition et réalisation du plan de Collection

* Développement produits

* Analyse des performances commerciales et économiques

* Veille concurrentielle, Etudes de marché et des tendances

* Sourcing

* Achats

* Gestion du parc fournisseurs





Créative, curieuse et enthousiaste, je serais heureuse d’échanger avec vous.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Chef de produit

Gestion des stocks

Négociation

Sensibilité produit

Sourcing

Marketing

Mode

Textile

Management