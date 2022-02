Catherine ALBISETTI (MENOU)

Je travaille depuis plus de 30 ans chez Renault dans des directions très diverses dont 10 ans chez Renault Credit International.



Je suis Responsable détudes économiques, Chef de projet et Maître dOuvrage Informatique.



Je suis spécialisée dans la Mise en place et analyse détudes économiques variées, de rentabilité, pricing, appels doffre.

J'ai travaillé dans les domaines Logistique, Après-Vente, Qualité, Mécanique, Financier et Crédit.



J'ai mené de nombreux projets économiques importants, nécessitant des compétences de reporting, pricing, négociation, analyse et amélioration de la rentabilité par la proposition de projets de rupture, appels doffre grands comptes tout en sappuyant sur des compétences informatiques afin de proposer des évolutions, projets, recettages, formations des utilisateurs vers la voie du changement.



Aujourdhui, je souhaite intégrer une nouvelle entreprise dynamique, ouverte à un profil polyvalent très expérimenté issu dun secteur différent qui apportera de nouvelles idées.



Je reste à votre disposition et je vous remercie bien vivement par avance.