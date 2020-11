Catherine CATHERINE LE BOZEC (LE BOZEC)

Mes expériences de chef d'entreprise et en immobilier dont la dernière en gestion de patrimoine combinées à la formation que je viens de passer me rendent disponible pour deux activites. Etant titulaire de la certification AMF "barchen" obtenue en 16 min et 100 % de réussite aux questions, j'ai un livret pour être IAS niveau 1 et IOBSP niveau 2 . Je suis donc disponible pour un poste de :1° Conseiller en gestion de patrimoine ou 2 ° conseiller en assurances surtout dédiées aux professionnels.



Mes compétences :

Gestion locative

Property manager

Immobilier d'entreprise

Gérance

Administration de biens

Logiciel GERCOP

LOGICIEL SIGEO

NEGOCIATION / TRANSACTION

Microsoft Office 2010

ANALYSE FINANCIERE

URBANISME ET FAISABILITE

Management opérationnel

Gestion de la communication non violente CNV

Ecoute empathique et ecoute active