Catherine COKER

Bonjour.



Aujourd'hui, je dispose de 30 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la santé, des médecines douces/bien-être et de la formation.



De formation initiale, j'ai un doctorat en économie de la santé et un diplôme d'ingénieur en économie.

En formation permanente, j'ai obtenu des certifications en gestion, en thérapie alternatives, développement personnel.



Aussi, Je vous propose mon expertise comme :

* FORMATRICE,

* REDACTRICE DE CONTENUS,

* PRATICIENNE DE MEDECINES DOUCES : séances individuelles énergétiques appuyée par différentes techniques et séances collectives de sophrologie vibrale notamment.



Dans la Joie de vous rencontrer