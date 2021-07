Catherine DEBUSNE (COUCHE)

Ancienne professeure d'Arts Plastiques, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur le Costume traditionnel de France, dont je suis historienne. Homologuée au World Guinness Book pour l'étendue de ma recherche sur le sujet,j'ai écrit ces livres pour faire découvrir ce pan de notre Patrimoine Culturel, souvent ignoré, voire méprisé dans notre Nation.

J'ai conçu avec des entreprises quelques objets-souvenirs sur le costume folklorique(Fèves de collection, kits de broderie,nains de jardin etc).Les touristes étrangers fort nombreux dans notre Pays recherchent des souvenirs et n'en trouvent pas sur ce pan de notre Patrimoine.Le Costume Traditionnel est très prisé par ces touristes extérieurs, et cet aspect de culture respecté dans leurs Nations d'origine.

Textile,papier, bois, plastique, métal, tous les matériaux peuvent être utilisés pour les concevoir.

J'ai,d'autre part plusieurs livres à éditer, pour jeunesse, Visual Kei et sur les expressions françaises.



Mon dernier livre "Dr@gue-en-ligne:mode d'emploi" paru chez Les2encres est une analyse sociologique traitée avec humour sur les Sites de rencontres. J'y décrypte annonces, pseudos, photos, modes de fonctionnement et ai souhaité cet ouvrage comme un "guide" pour ne pas se laisser pièger par les voix des Sirènes, fort nombreuses sur la Toile!



