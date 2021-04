Catherine DUQUESNOY

Diplômée de lESC NOVANCIA, je mène à bien mes missions dans l'industrie de l'aéronautique, la défense, les télécoms et du BTP, ainsi que dans les secteurs du conseil et de l'ingénierie.



J'occupe les fonctions de COMMERCIALE EXPORT & SUPPLY CHAIN.



Mes compétences principales sont:

Garantir la satisfaction des clients par un sens de lécoute, un discours proactif et la promotion de lentreprise

Gérer les ventes internationales: incoterms 2010, crédits documentaires, appels doffres, transitaires, réglementations,

Maîtriser la gestion des flux internationaux: délais et coûts logistiques, performance de la supply chain, délais et coûts

de transport et de stockage



Elles se situent dans:

environnement B2B,

secteurs à forte technicité,

vente de matières premières, de produits finis et de prestations de services innovantes,

gestion et développement commerciaux, performance,

logistique, supply chain et transports internationaux

langues : anglais, espagnol



Je serai ravie d'échanger avec vous pour participer au développement de votre activité commerciale.



Mes compétences concernent aussi :

Vente et Promotion

Commerce internationnal

Logistique, supply chain multi-sites

Transports internationaux : terrestres, maritimes et aériens

Export et Import

Marchés publics

Management de projets

Prospection commerciale

Business development

Négociation

Communication

Key account manager / Grands comptes

Maintenance

Building Information Model (BIM)

Marketing

Photoshop

Illustrator

ERP : SAP / AS400