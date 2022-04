Catherine GAUTHIÉ

17 ANS D’EXPERIENCE QUALITATIVE A L'INTERFACE DE GESTION ET COMMUNICATION DE L'ENTREPRISE

TANT INTERNE QU'AUPRES DES PARTENAIRES COMMERCIAUX ET SOCIAUX



Un atout pour vos équipes : mon parcours professionnel reflète ma capacité d'adaptation au sein de structures de diverses tailles et secteurs d'activité.



Mes compétences :

Secrétariat

Communication

Rigueur

Internet

Veille

Assistanat de direction

Assistance comptable

Assistanat commercial

Ressources humaines

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Ciel

EBP

Sage

Gestion du personnel

Microsoft Office