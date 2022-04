Catherine GROLEAU

Accompagner des personnes dans leur épanouissement personnel, leur bien-être et leur autonomie en renforçant les liens sociaux est le fil conducteur de mon investissement professionnel.

Professeur de danse diplômé puis travailleur social depuis 15 ans, j'ai accompagné divers publics, de jeunes enfants aux seniors.

J'ai développé des compétences pédagogiques, relationnelles mais aussi organisationnelles en mettant en place un service, en créant et menant des projets innovants avec des partenaires.

J'ai travaillé en milieu associatif, secteur privé et fonction publique territoriale, dont je suis en disponibilité depuis janvier 2016.

Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit mes compétences en faveur de projets de développement social et de prévention santé en faveur de public fragile.



Mes compétences :

Prise de parole

Organisation d'évènements

Animation de réunions

Organisation du travail

Animation de formations

Conduite de projet

Accompagnement social

Animation de groupes

