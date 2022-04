Catherine GUTHERTZ

Chargée de production depuis 2006 Catherine accompagne des artistes émergents dans les disciplines Arts de la Rue, Cirque, Marionnette et Conte pour la production d'un spectacle, la mise en oeuvre d'une résidence de territoire, l'organisation d'une compagnie autour d'une codirection artistique ou l'obtention d'un conventionnement de territoire. Elle a assisté des porteurs de projets pour mettre en oeuvre des ateliers artistiques en institutions spécialisées, un festival itinérant, une mutualisation, et la création d’un lieu de résidence. Son parcours culturel est jalonné de nombreuses créations et ponctué de formations à la diffusion (2011 et 2014) et à l’administration de compagnie à l’École de Management de Strasbourg (2013). Diplômée d’un BTS d’assistante de direction, Catherine a évolué dans l’industrie pendant 3 ans, puis 7 ans en agences de communication en tant que chef de projets informatiques de sites internet et de commerce électronique (associée fondateur d’une start-up), contrôleur qualité et régisseur pré-presse de la chaîne graphique à l’impression et au web.



Mes compétences :

budgets

eCommerce

Coordination de projets

Conduite de projet

Promotion artistique

Communication

Spectacle vivant

Production de spectacles