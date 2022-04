Catherine HENDERSON

Je suis praticienne, enseignante en soins énergétiques traditionnels. J'utilise le shiatsu, le reiki (magnétisme), le amma assis et allongé en pleine nature et bord de mer... Je propose des ateliers / formations pour les personnes souhaitant maintenir leur corps/esprit en bonne santé, à partager en famille, entre amis, ainsi que pour les thérapeutes recherchant à élargir leurs connaissances. Je suis installée sur St Raphaël et me déplace également à votre domicile, sur les lieux de vacances et viens régulièrement sur Paris pour enseigner et proposer des soins. A bientôt !



