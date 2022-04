Catherine HERBIN

Mes différentes expériences m’ont enrichi professionnellement, et aujourd’hui, je souhaite intégrer une entreprise dans laquelle je pourrais apporter mes compétences afin de participer à son développement.



Mes points forts :

- Très bon relationnel avec mes interlocuteurs

- Négociation des accords annuels

- Créations clients

- Augmentation de la DN

- Conseil client dans le but de dynamiser le sell out

- Négociation de mises en avant ( entrée de magasin, TG, allées, bout de rayon...)

- Merchandising

- Calcul de marge



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Management opérationnel

Promotion des ventes

Management des ventes

Techniques de vente

Merchandising

Prospection commerciale

Développement commercial

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Relation fournisseurs

Gestion des stocks

Formation

Gestion front de vente