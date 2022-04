Catherine HEURTAUX

Consultante :

Accompagnement à la recherche d’emploi

Bilan Compétences

Transition Professionnelle

Développement des Compétences



Formatrice Coach : Conception de formations, Animation, Conseils aux entreprises

sur les thèmes : Esprit d'Entreprise, Motivation et Appartenance, Management par les Valeurs en TPE/PME



Exemples d’Animations :

Esprit d’Entreprise, Valeurs

Réussir son Intégration en Entreprise

Mon Comportement en Entreprise FPAPH Techniques de Recherche d’Emploi

Citoyenneté, Laïcité et Mixité

Identification Comportements Discriminants



Avec une expérience de 30 ans dans les PME, j'associe Empathie bienveillante et Objectifs professionnels.

J'ai développé un module Passerelle entre les Ecoles et les PME: se créer les meilleurs chances d’intégration dans le monde du travail. Mes techniques d’insertion professionnelle sont particulièrement adaptées aux Jeunes à la recherche de stage, d’apprentissage ou de premier poste. Pour une complète réussite de la période d’essai, je les accompagne également sous forme de Coaching d’intégration.

Femme d’actions avant tout, je forme et accompagne sur ''Comment passer de l’idée à l’action''.

Cette thématique, mon cœur de compétence, s’adresse aux auto entrepreneurs, TPE, start-up, créateurs, etc.

Comme Formatrice, mes programmes sont centrés sur le Marketing de soi, les TRE et l'Efficacité personnelle ainsi que sur l'Esprit d'Entreprise, le Management et la Communication Interne.



Mes compétences :

Solutions créatives

Gestion du temps

Coaching d'intégration

Aide à la décision

Communication interne

Techniques de Recherche d'Emploi

Coaching individuel

Animation de formations

Formation professionnelle