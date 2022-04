Catherine JOUGE

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Mon parcours professionnel m’a fait évoluer dans un milieu régi par une forte intensité d’activité, une actualisation permanente de ses outils d’interface, une forte concurrence qui confère une culture de l’entreprise commerciale, agile et communicante. J’y ai acquis et développé des compétences à travers un large périmètre de missions d'assistanat:

- Opérationnel et organisation

- Service client BtoB (gestion de dossiers et de grands comptes)

- Gestion administrative

- Communication



Mettre au profit d'une association, d'une PME/PMI ma capacité à gérer les priorités, piloter et développer ainsi que mon engagement professionnel et un très bon relationnel fait partie de mes aspirations.



Mes compétences :

Communication interne

Communication événementielle

Négociation achats

Partenariats

Bureautique

Formation

Administration des ventes

Assistanat de direction

Rédaction de contenus

Gestion grands comptes

Gestion de projet

Gestion administrative

Analyse fonctionnelle

Synthèse rédactionnelle