Catherine L. DE HAUTECLOCQUE

Analyste financier de formation, j’ai occupé les fonctions de Directeur Financier, Directeur Contrôle de Gestion et Contrôleur Financier pendant plus de 20 ans chez, Coca Cola, Sodexho, Boots, les Potasses d’Alsace et Entrepose Contracting (Groupe VINCI).



Mes domaines de compétence sont : le Contrôle de Gestion financier, opérationnel et industriel; la finance d’entreprise; la gestion de projets transverses; la comptabilité ainsi que la mise en place d’ERP tel que SAP et JD Edwards.



Mes 15 années passées en Amérique Latine, en Afrique et au Vietnam m’ont permis d’acquérir une grande autonomie et adaptabilité, un bon relationnel, la maitrise de l’anglais et de l’espagnol ainsi qu’un sens du management d’équipes très diversifiées.



Femme de terrain, mobile France (et Monde), j’aimerais prendre part au développement de votre entreprise en mettant à votre disposition mon charisme, mon dynamisme, ma pro-activité ainsi que mon sens de l’analyse et de l’organisation.



Mes compétences :

Management d'équipe

Comptabilité

Contrôle de Gestion

Informatique

Mobilité internationale

Gestion de projet

Juridique et Fiscal

Finance d'entreprise

Business Planning et Consolidations