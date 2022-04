Catherine LA MONICA

Je suis Chargée du Personnel et Assistante Administrative du chantier ligne 14 lot 1 Paris 17 de la cellule Grand Paris depuis plus d'un an.



Le projet mené par le groupement EIFFAGE GENIE CIVIL et RAZEL-BEC SOUTERAIN, se développe avec la création de 2 stations de métro ainsi que le tunnel les reliant.



Je suis l'interlocutrice principale des différentes demandes salariales des deux sièges et m'occupe du traitement et suivi du personnel des deux entreprises, encadrement et ouvriers, avoisinant les 200 salariés.

De plus j'assiste le R.A.C dans certaines demandes administrative. (Agrément pour le client, suivi contractuel...)



Ayant travaillé pendant plus de 8 ans dans la restauration, j’ai entamé une reconversion

professionnelle au CNAM en septembre 2013 en cours du soir et samedi matin.



En 2014, en parallèle à mon travail, J'ai validé toutes les Unités d'enseignement du Certificat Professionnel Assistant PME-PMI au CNAM dont les objectifs sont :

-Assistant de PME, maîtriser les outils de base du secrétariat de gestion, prendre en charge la préparation de documents administratifs, comptables ou fiscaux et assurer la planification et l'organisation des activités.



Je suis actuellement en train de préparer un Certificat de Compétence Conseil en Droit Social appliqué à l'entreprise au CNAM dont les objectifs sont :

-Comprendre et maîtriser les règles, l'application et l'interprétation du droit social et de la protection sociale dans l'entreprise sous ses aspects individuels (recrutement, emploi, contrats, conditions de travail, rémunération, protection sociale des salariés, résiliation du contrat) et collectifs (représentation du personnel et syndicale, négociation collective, prévoyance complémentaire, conflits collectifs)

Intégrer les aspects européens et internationaux.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Travail en équipe

Insertion socioprofessionnelle

Assistance administrative

Management

Suivi de chantiers

Ressources humaines