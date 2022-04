Http://maprocedure.fr



Mes domaines de spécialisation sont le droit immobilier et le droit de la famille.



Droit Immobilier

- Litiges liés à l'achat ou à la vente d'un bien

(problèmes de clause pénale, de conditions suspensives, de rétention du dépôt de garantie, litiges avec agence immobilière, mandat, faute de gestion...)

- Copropriété (conflits avec syndics et syndicat des copropriétaires, Expertise)

- Litiges locatifs (reprise du bien avec congé, expulsion, arriérés locatifs, expertise judiciaire, juge de l'exécution)

- Bail commercial/ habitation /loi de 1948/meublé

- Vente de Fonds de Commerce

- renouvellement de bail commercial avec ou sans déplafonnement

- congé sans offre de renouvellement de bail commercial et demande d'indemnité

- Retard de livraison dans les VEFA (indemnisation, remboursement des intérêts intercalaires, levée des réserves...)

- Saisie-immobilière

- Litiges devant le juge de l'exécution (saisie-attribution...)



Droit de la Famille

- Divorces / séparation

- Liquidation de régime matrimonial

- Filiation (recherche, contestation de paternité)

- Résidence des Enfants

- Droit de visite et d'hébergement

- Pension alimentaire

- Adoption

- Changements de nom, prénom

- Succession



Cabinet d'Avocats Catherine LAM

Avocats Divorce Famille Immobilier

26 rue des Petits-Champs

75002 PARIS

Tel : +33(0)1 42 60 33 88



Mes compétences :

Bail commercial

Copropriété

Divorce

Droit

Garde d'enfants

Vente

Baux

Droit immobilier

Droit international droit de la famille

Liquidation régime matrimonial

Droit des successions

Promesse de vente, indemnité d'immobilisation, cla

VEFA, réserves, GPA, Garantie décennale

Expertises judiciaires