Catherine LANNEGRASSE

Mon expertise acquise en recrutement, ma connaissance du tissu industriel angevin, ma réactivité et mes qualités relationnelles sont d’autant d’atouts appréciés par mes clients.



J’apprécie, tout particulièrement, les relations humaines avec l’objectif d’aider, d’informer et de conseiller dans un esprit coopératif et de générosité.



Mes compétences :

Recruter

Accompagner

Ressources Humaines

Gestion administrative

Suivi Clientèle