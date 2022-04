Catherine LE GUILLOUX

Grâce à mon parcours dans différents domaines (prépresse, packaging, communication, production multimédia, Industrie et Fondation, Fonction Publique, laboratoire de recherche), j’ai acquis une culture et une expérience significatives de l’Information, de la Documentation et de la Communication.



En tant que Maîtrise d'Ouvrage, les projets innovants de modernisation des organisations et ou de systèmes d'information, d'accompagnement au changement, de qualité et fiabilisation des données, font également parties de mes préoccupations.