Catherine LE PIVER

En binôme avec le responsable commercial, je suis chargée de l'élaboration d'offres depuis le dossier de candidature jusqu'à la prise en charge des travaux par le directeur du projet.



Les offres qui me sont confiées portent principalement sur la partie "armes et équipements" des bâtiments de surface et représentent des montants unitaires de plusieurs millions d'euro.



Mes principales missions sont :

- Manager l'équipe d'offre et participer aux revues de cadrage, techniques d'avancement, d'offre

- Définir et proposer une organisation industrielle

- préparer le devis au "juste prix"

- monter le dossier d'offre technique en garantissant la qualité technique de l'offre, ainsi que l'optimisation du contenu industriel de la réponse

- garantir la faisabilité du projet dans les termes prévus dans l'offre (coûts, délais, qualité)

- définir les risques industriels

- participer à la négociation de l'offre, avec le responsable commercial

- assurer le reporting de l'activité



Mes compétences :

Organisation

Organisation industrielle