Catherine LIÉVIN

Bonjour,



Actuellement en poste chez V33 SA en tant que chef de projet FICO.

En 2011, j'étais key-user pour la mise en place de la comptabilité clients de la société mère puis utilisatrice. Depuis presque 2 ans, j'ai participé activement à l'implémentation de SAP dans 3 des filiales du groupe (Belgique, Pologne, Italie) démarrées en janvier 2015. Actuellement je travaille sur le démarrage des 3 autres filiales du groupe Suisse, Angleterre et Espagne.

J'ai obtenu en parallèle un Master MAE en e-learning avec l'IAE de Caen en juin 2015.



Je suis mobile en France comme à l'International mais avec une préférence et une priorité dans mes recherches sur les régions Rhône-Alpes et Franche-Comté ainsi qu'en Suisse.



J'apprécie les déplacements dans mon travail.





Mes compétences :

SAP

Microsoft PowerPoint + Word + Powerpoint

Audit

Gestion de projets

Comptabilité France et Europe

IRIS

ERP

Formation