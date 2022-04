Catherine MACAIRE

Mon profil s'appuie sur mon expérience professionnel et mon envie continuel de progresser et d'avancer techniquement.

Actuellement en poste chez SQLI en tant qu'Ingénieur Developpement, spécialisée dans le E-commerce sour Magento, couplé avec Talend et de 8 ans d'expérience au sein du groupe GravoTech, un groupe industriel, fabricant de machine de marquage, en tant que Chef de Projet Multimédia.



Actuellement en mission au sein du Groupe Amersports, regroupement de marque de sport, où je fais parti de l'équipe sur les sites Salomon.com, Wilson.com, Demarini.com, Suunto.com. Plus particulièrement, au niveau support, developpement sous Magento et mise en place et optimisation des flux avec Talend, vers SAP et les autres intervenants.



Au sein de Gravotech, mon fonction première était la gestion des sites principaux du groupe :Array,Array, fonts.gravostore.com(e-store),Array,Array et des sites en internes, de faire vivre, avec les nouveautés et les actualités, et de m'assurer de leur mise à jours dans chacune des langues du groupes et d'optimiser les sites avec les dernières technologies, pour le référencement naturel et ainsi améliorer le visitorat.



De plus, j'étais chargée de projets marketing en liaison avec les filiales et les distributeurs, pour la promotion des produits, les annonces des prochains évènements comme des journées portes ouvertes (Angleterre, Pologne, Italie, Japon...), des tournées de présentation (France, Pologne, USA, Angleterre...), des salons (Industries, Printor, Viscom, EquipMag, Mercopar, Funexpo...). Avec l'assistant marketing et/ou le responsable marketing de la filiale, nous collaborons pour la réalisation des emailings, publicités, flyers, posters et publicités que je devais leur fournir, dans les différents domaines d'application (bijouterie, industrie, automobile, personnalisation...).



Enfin, j'animais les pages Réseaux Sociaux pour les marques Gravograph et 3Design en Europe et Japon, via des plateformes vidéo (Metacafé, Youtube...) pour la diffusion des vidéos de présentation et technique, et via Facebook pour la création d'un échange direct avec les clients.



Mon Parcours m'a permis d'acquérir une expertise dans le développement de sites internet, dans les projets marketing et dans la gestion de projet au sein d'une équipe.

Ce qui me permet de placer avec un profil d'Expert Technique et de Conseil.



Je suis actuellement en poste mais toujours disponible pour toutes propositions intéressantes.

Je reste à votre disposition.



Mes compétences :

Webmarketing

E commerce

Autodidact

Sens de la relation client