Catherine-Marie MARTIN

Conceptrice du créinvestissement.

Fondatrice de la société "La Financière des Créinvestisseurs" qui prépare, accompagne et suit le rapprochement de Manageurs-Investisseurs et des 'Entreprises à fort potentiel de développement. Cette technique est adaptée à 3 moments clés de la vie de l'Entreprise : le développement, le retournement et la transmission fluide.



Nous préparons la transition professionnelle dans le cadre d'un parcours structuré et sécurisé.



Nous sélectionnons les entreprises avec rigueur.



Nous accompagnons la rencontre jusqu'à 3 ans après la constitution de l'Equipe.