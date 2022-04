Catherine MECCHI

Diplômée de PARIS DAUPHINE, j'ai une expérience confirmée comme Responsable Administratif et Comptable, en charge d'une équipe de 4 à 10 personnes. Garant de la fiabilité des comptes sociaux, je suis en charge de l'établissement des liasses et de toutes les obligations comptables, sociales et fiscales. J'établis les reporting en collaboration avec les contrôleurs de gestion ; j'ai contribué à la migration des systèmes d'information (SAP, ADONIX). J'ai participé à l'élaboration de procédure groupe puis veillé à leur application.

Aujourd'hui, installée en région Lyonnaise, je souhaite mettre au service d'une entreprise mon expérience acquise dans la gestion des opérations comptables générales et analytiques, le management d'équipe, la production d'une information financière de qualité et la mise en place d'outils de gestion performants. Je souhaite faire partager mon esprit de groupe dans un poste à responsabilités. Parlant couramment l'allemand et l'anglais, je mets mes compétences au service d'un Groupe international.



Mes compétences :

SAP

Reporting

Comptabilité analytique

Consolidation

Santé

Édition