Catherine MÉNARD

Forte d’une expérience réussie de plus de 15 ans en assistanat de direction dans des environnements internationaux, je suis parfaitement bilingue, responsable, dynamique et j’aime les gens.



Je veille au respect des procédures et j'ai à cœur d’apporter un service de qualité en m’impliquant de façon efficace.



Je sais faire preuve d’empathie et donne toujours le meilleur de moi-même dans l’intérêt de mon équipe et de ma hiérarchie.



Proactivité, grand respect de la confidentialité, sens du service et de la communication développés sont mes atouts essentiels qui font de moi la collaboratrice de qualité sur laquelle vous pourrez compter.



Mes compétences :

Human Resources

Cash Management

Internal Communications

Bookkeeping

eLearning

Apple Mac