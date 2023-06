Catherine MOUANDJOURI

Je suis aujourdhui en transition professionnelle via lorganisme de formation FITEC et en formation Consultant en Transformation Digitale Microsoft Power Platform actuellement, je suis en recherche dune entreprise prête à partager cette aventure avec moi.



Curieux ? Accordez-moi quelques minutes pour vous présenter ce projet plus en détails :)





Synthèse :



Métiers : Consultant en Transformation Digitale Microsoft Power Platform



Financement : via la POEI et aucun reste à charge pour le recruteur.



Date de session de formation : du 22/06/2023 au 29/09/2023



Début du CDI (période dessai) : à partir du 01/10/2023







· CERTIFICATION MICROSOFT :

PL-900 Principes de Base de Microsoft Power Platform ou PL200 Consultant fonctionnel Microsoft Power Platform



Pour tous renseignements complémentaires, contacter Adel TOUATI Chef de Projet Devenez.fr