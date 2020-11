Catherine MOUTTE

Jai évolué dans différentes industries et PME où jai managé, formé et coaché des équipes durant 20 ans pour améliorer les performances organisationnelles et humaines (LEAN, excellence opérationnelle, management, communication).



Aujourd'hui je travaille dans un grand groupe où je réalise des diagnostics pour proposer des leviers de performance, puis je forme et coache les managers aux outils et méthodes de l'excellence opérationnelle (technique, management, comportement, communication).



Passionnée par la communication interpersonnelle et la pédagogie, jutilise la Programmation Neuro-Linguistique ainsi que les jeux sérieux comme la méthode LEGO® SERIOUS PLAY® pour accompagner mes clients et équipiers.



En parallèle, j'ai un cabinet de coaching et de thérapies brèves solutionnistes pour les personnes qui ont envie d'avancer et de passer le cap pour donner vie à leur objectif (personnel ou professionnel).



Pour cela jutilise différents ingrédients : le respect, la confidentialité, la créativité, la communication, la rigueur, lempathie et bien sûr la bonne humeur.



Mes compétences :

Green Belt Lean 6 Sigma

Formation de formateur

Management

Ressources humaines

Quality management

DMAIC

LEAN

Consultant

Amélioration continue

Production

Qualité

Agroalimentaire

Industrie

Lean manufacturing

Lean management

SMED

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Kaizen

5S

Thérapie individuelle

Communication

Développement personnel

Programmation neuro-linguistique

Rigueur

Adaptabilité

Empathie

Bien être

Ecoute