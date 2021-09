• Journaliste à France Culture ( antenne et web)



• Formatrice au journalisme multimédia et aux techniques rédactionnelles (CFPJ, INA)



• Présidente de l'Addor (Association pour le développement du documentaire radiophonique et de la création sonore) www.addor.org



Mes compétences :

Journaliste

Radio

Médias

Documentaire

Presse écrite

Auteur

Reportage

Économie

Multimédia/Internet