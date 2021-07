Catherine SCHOR

Accompagnement personnalisé de dirigeants, de managers et de sportifs de haut niveau.

L'investissement et le stress qu'exigent ces fonctions suscitent une charge émotionnelle importante qui peut modifier inconsciemment l'objectivité professionnelle et constituer un frein à la compréhension et à la résolution de certaines situations.

Cet accompagnement permet de faire une analyse plus complexe et plus globale des situations rencontrées en prenant conscience des processus psychiques mis en jeu.

En tant que prestataire, je ne me positionne pas en tant qu'expert effectuant un diagnostic ou donnant des conseils.J'invite à une connaissance plus approfondie de la personne la finalité étant une maturation professionnelle et personnelle qui perdure dans le temps.



Connaissances très approfondies de lêtre humain dans tous les domaines de la vie. Je suis psychologue clinicienne en cabinet mais également consultante en entreprise pour accompagner les managers et dirigeants dans lévolution de leurs missions. Jinterviens également comme formatrice en Techniques dOptimisation du Potentiel ( techniques mises au point par larmée avec le soutien de lInstitut Biomédical des Armées) auprès des entreprises performantes et des sportifs de haut niveau. Enfin, je suis également formées à lhypnose pour travailler sur les douleurs chroniques pouvant entraver le quotient professionnel et personnel.





Mes compétences :

Psychothérapeute

Ecoute

Psychologie du travail

Psychologue

Coaching

Psycholgue sportif

Technique d'Optimissation du Potentiel