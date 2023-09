Cecile BREDELET

11 ans d'expérience professionnelle, dont 6 ans dans le développement humain au Maroc.



Après une première carrière dans le journalisme, j'ai trouvé ma voie dans le développement.



Je suis aujourd'hui consultante, spécialisée dans le développement territorial (urbain et rural) et la microfinance. Je propose mes services en matière d'études, de diagnostics, d'écriture de projets, de création de réseaux, de gestion de programme, d'évaluation, de formations liées à ma spécialité et enfin, tous types de missions liées à la microfinance.



Mes compétences :

Microfinance

Développement territorial

Gestion de programme

Planification