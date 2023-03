Cécile CARVAILLO

Vous êtes responsable RH ou Dirigeant d’entreprise?



Savez-vous que votre entreprise cotise à l'APEC, et qu'à ce titre, vous pouvez bénéficier de tous nos services gratuitement ?

L'APEC peut vous accompagner pour trouver les bonnes compétences, fidéliser les talents, optimiser la gestion des compétences internes et ainsi répondre à vos enjeux de performance.

Rencontrons-nous !

N'hésitez pas à me solliciter : cecile.carvaillo@apec.fr pour bénéficier d'un rendez-vous conseil au sein de votre entreprise, ou pour participer à l'un de nos Ateliers ou Matinales RH au sein de l'un de nos centre APEC



Mes compétences :

gestion de carrières

Mobilité

Mobilité externe

Mobilité interne

Parcours professionnels

Recrutement

Ressources humaines

Sécurisation des parcours professionnels