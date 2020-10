Cécile COLLIN

Manager d'équipes de 25 Directeurs de Projet et 40 Chefs de Projet, j'ai piloté des portefeuilles de projets de plus de 20 millions d'euros. Je suis intervenue sur l'ensemble du cycle de vie de projets applicatifs et d'implémentation de progiciels, principalement dans les secteurs de la Banque / Assurance et à l'international.

Mon sens de l'engagement et du résultat m'ont permis de fédérer les équipes afin de livrer les projets dans le respect des délais, des budgets, des engagements contractuels, des niveaux de service et à la satisfaction des clients.



Certifiée ITIL et PMI, j'ai accompagné mes clients dans l'amélioration de la performance projet par l'implémentation ou l'optimisation d'organisations, processus, outils et méthodologies projet et coaché les Directeurs et Chefs de Projet.



Dynamique, autonome, enthousiaste, pro active, je suis orientée solution et résultats et j'ai à coeur d'assurer l'alignement des projets avec les objectifs stratégiques et business de l'entreprise et de contribuer ainsi à sa croissance.



En recherche active de poste, je reste à l'écoute de toute proposition de poste ou de mise en contact.



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Processus de pilotage

Avant vente

Conduite du changement

Management d'équipes internationales

Gestion de la relation client

Management de chefs de projet

Optimisation de méthodologies et processus projet

Management du cycle de vie projet

Directrice de projet

Team building

Coaching sur les méthodologies projet

Certification ITIL

Certification PMI

Certificat de coach en psychologie positive

Certificat de coach avec la PNL