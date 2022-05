Cécile COURIVAUD

Directrice Artistique depuis 1990, ce sont 30 années d'EXPÉRIENCE en :

- Communication institutionnelle

- Marketing opérationnel

- Marketing direct

- Publicité sur lieux de vente

- Outils d'aide à la vente, de formation et de stimulation réseau

- Supports de vente par correspondance,



qui me permettent de VOUS APPORTER :

- Mon EXPERTISE et ma pertinence pour votre communication.

- Ma CRÉATIVITÉ issue de la réflexion d'une stratégie et

ainsi force de propositions graphiques et visuelles.

- Ma RÉACTIVITÉ pour une réalisation globale,

de la conception à l'exécution qui vous garantit vos délais.



Mes RÉFÉRENCES, agences et annonceurs :

Cézame Saatchi & Saatchi Direct : DHL, Vania, Vodafone Euro RSCG Génération Direct : Printemps, Air France, Microsoft, Gaz de France, Club Med Passion Directe : SNCF, Crédit du Nord, Notre Temps Uniteam : Banque de France, France Télécom, Eurocard Mastercard, Monroe

FREELANCE pour des agences One : Que Choisir, Cetelem Il Était Une Marque : Nicotinell, Galeries Lafayette Publicis Paname : Alice... Pour des annonceurs Écureuil Vie, MAT, Proteaux, Groupama...