Cécile FERNANDEZ

Je suis psychologue addictologue et consultante en orientation , et je propose à mon cabinet:

-accompagnement psychologique ( adolescents, adultes)

-accompagnement dans la lutte contre les addictions avec ou sans substance ( jeux, tabac,...)

-conseil en orientation scolaire et professionnelle, bilan de carrière

-accompagnement à la recherche de stage ou d'emploi

-intervention pour des établissements



Pour en savoir plus , visitez mon site :



Je m'intéresse particulièrement aux thérapie naturelles, la nutrition,...

J'ai validé à la fac de Médecine un DU addictologie ( tabac, comportement alimentaire...) en novembre 2015.



Mes compétences en deux axes :

CONSEIL

- Accompagnement psychothérapeutique et addictologique en cabinet libéral

- Bilan de compétences : salariés, demandeurs demploi, agents du Conseil

Général, militaires

- Bilan dorientation : lycéens, étudiants, jeunes sortis du circuit scolaire

- Evaluation de compétences en « assistanat » : agents du Conseil Général en reconversion

- Accompagnement individuel ou collectif vers lemploi ou la qualification : licenciés économiques, jeunes sortis du circuit scolaire ou DE, pour prestations Pôle Emploi, Conseil Général ou Régional, out placement, antennes emplois

- Gestion daction collective : recrutement stagiaires, relations partenaires, gestion des prescriptions, suivi en entreprise, préparation des comités de pilotage

- Développement commercial et partenarial



FORMATION

- Conception de supports pédagogiques

- Animation dactions collectives

- Suivi psychologique des stagiaires durant leur formation

- Suivi pédagogique en concertation avec les formateurs

- Thématiques dintervention : addictologie, information sur by-pass et sleeve, sociologie des organisations, gestion de lautorité éducative, techniques denquêtes, communication, gestion des conflits, préparation au recrutement, outils de recherche demploi

- Public : salariés, ingénieurs en apprentissage, étudiants DUT Com, demandeurs demploi, personnels civils de la Défense, agents Fonction Publique Territoriale, et personnels ou cadres de léducation privée



Mes compétences :

Psychologie sociale

Psychologie

Psychologie du travail

Formation

Addictologie