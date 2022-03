Cécile FOULON

Forte d'environ 20 ans d'expériences en développement et en gestion de projet, je suis capable de comprendre les problématiques fonctionnelles et d'appréhender leurs pendants techniques.

La rigueur, l'écoute et l'opiniâtreté sont mes principales qualités pour mener à bien les projets qui me sont confiés.

Mon environnement de prédilection est le digital.



#scrum #lead #collaboratif #participatif #challenge #enthousiaste #expressif #risque #flexibilité #humour #proximité #souplesse



Mes compétences :

Ezpublish

Rigoureuse

Sens de l'engagement

Organisation du travail

Travail en équipe

CMMI

Webmastering

Gestion de projet

Communication

Emailing

Spécifications fonctionnelles

Rédaction

Méthodes agiles

Diplomate et sens de la confidentialité

Réponse aux appels d'offres

Réalisation de devis

Intranet

Web

Pointilleuse

Chiffrage