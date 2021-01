Cécile LEJEUNE (RAMON)

Je suis chef de projet marketing et communication au sein du Groupe Casino depuis juillet 2015. Je suis rattachée à la direction marketing des Marques Casino, mon corps de métier consiste à initier et valoriser des démarches engageantes lié à la santé, la nutrition et au développement durable sur des produits à marque propre. Par exemple, l'apposition du nutriscore sur les produits alimentaires, les recommandations d'assortiments de produit sans gluten / sans sucres, l'initiation de démarche agricoles comme sans résidu de pesticides, sans traitement antibiotique, bien être animal controlé...

Ma seconde mission principale est la valorisation des produits et démarches engageantes via divers supports de communication comme les réseaux sociaux, les sites enseignes, la signalétique en magasin ou encore les salons et autres animations...