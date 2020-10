Cécile LESBOUEYRIES

L'intérêt que je porte aux sciences du vivant et la santé m'a conduit vers des études d'ingénieur Agro.



Après des études d'ingénieur Agro à l'ENSAIA et à AgroParisTech, j'ai suivi une formation de management de projets internationaux et innovation à l'IAE de Paris - Université Paris Sorbonne, en apprentissage chez L'Oréal, en Supply chain et en Qualité.



J'ai récemment été prévisionniste sur la marque Perrier pour le marché français. Cette expérience de plus d'un an m'a permis de gagner en agilité et en gestion de projet car j'ai dû élaborer les prévisions sur des innovations Perrier & Juice d'une part et contribuer à implémenter un outil statistique d'aide à la prévision d'autre part. Ceci m'a demandé d'être force de proposition sur les options d'amélioration de l'outil, de savoir communiquer autour de ces projets et d'affirmer mes hypothèses de ventes devant les différents services (finance, commerce, direction...).



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Access

Matlab

agilité

amélioration continue

demand planning

SAP APO SAS R

organisation / méthodologie (5 pourquois, Ishikawa

SCM