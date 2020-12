Cecile LYONNET

C'est d'abord pour préserver ma vie, à l'écoute de la malformation cardiaque dont je suis porteuse, que je suis partie sur les chemins de la découverte des soins complémentaires de santé. J'y ai rencontré mes propres ressources, l'apaisement, la force dans la tranquillité, une énergie régénératrice.



Après avoir pratiqué le journalisme, la médiation scientifique et la web-édition, j'aborde aujourd'hui le corps et ses vibrations comme principal média. Je suis thérapeute bien être, et je m'émerveille chaque jour de voir comment nos corps communiquent, ils libèrent des informations.



Depuis 2013, je propose un accompagnement par la Thérapie manuelle énergétique Reconnective (TMER), qui a la particularité d'associer l'ostéopathie cranio-sacrée méthode Poyet à la Kinésiologie, et la transkinésiologie (nettoyage des héritages issus de nos lignées).



Et depuis 2010, je pratique la Libération holographique du cœur péricarde, qui m'a été transmise par Jean-Pierre Chamodot [http://www.chamodot.org] et Montserrat Gascon [http://www.pericardelibre.org]



Adepte du Qi gong et cherchant à régénérer ma vue affaiblie par un travail soutenu sur écrans, j'ai également suivi la transmission de méthodes d'amélioration de la fonction visuelle comme le Yoga des yeux, la méthode Bates, le Qi gong des yeux et aborde à présent la réflexologie oculaire, soin du regard de Corinne Maréchal.



Dans toutes mes pratiques il est question de posture, de vibrations, de nourritures, du regard que l'on porte sur soi et sur la vie.