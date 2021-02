Cécile MAYER

Compétences



- Suivi opérationnel de projet : planification, budget et management des risques (EVM, RIA)

- Management d’équipe & relations avec les partenaires et les clients : internes et externes à l’entreprise

- Analyse des processus métiers, des besoins et problématiques de l’entreprise dans une logique d’amélioration continue

- Conception de modules et animation d’actions de formation & de workshops

- Connaissance des processus & outils d’Airbus (GPP / LBIP, livrables et organisation ICT)



Réalisations



- Optimisation et suivi de projets (cadre des actions, budgets, équipes)

- Création et harmonisation de procédures et d’outils, dans une démarche d’amélioration continue

- Suivi budgétaire (23 M€), suivi des risques et des mesures d’atténuation / scénarios « de secours »

- Management d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles (15 pers.) dans des contextes de changement (d’outil informatique, de procédures, de portefeuille produits)

- Gestion administrative, opérationnelle et des ressources humaines d’une association de travail temporaire pendant plus de deux ans, en période de restructuration financière et humaine

- Formations internes : logiciels professionnels, processus & méthodologies

- Création & animation d’ateliers collectifs sur les thèmes de la gestion des risques, de l’efficience





Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Management

Ressources humaines

Comptabilité

Relation client

Recherche de financement

Formation

Informatique

Analyse stratégique

Analyse fonctionnelle

Suivi de projet

Suivi budgétaire & reporting

Project Management Office

Gestion budgétaire

Conduite du changement

Economie sociale et solidaire

Recrutement

Analyse des besoins

Accompagnement